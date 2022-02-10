شاهد.. زينة عاشور تحتفل بنجاح مسرحية ”كان ياما كان ”

تشارك زينة عاشور، زوجة الفنان عمرو دياب السابقة فى مسرحية "كان ياماكان" من خلال وضعها للرؤية الفنية للمسرحية ، والتي تعرض في موسم الرياض بمنطقة البوليفارد .

ونشرت زينة عاشور عدة صور لها على حسابها على انستجرام احتفالا بنجاح العرض ، حيث كشفت عن كواليس مسرحية "كان يا ما كان" في موسم الرياض.

ونشرت أيضاً صورة لها داخل المسرح أثناء متابعتها للمسرحية وتجهيزات عرضها، ولاقت الصور تفاعل كبير بسبب التجهيزات الضخمة في المسرحية والتقنيات الجديدة المستخدمة بها، وجمعها عدة ألوان فنية مثل الاستعراض والموسيقى وغيرها.

تعد المسرحية من تأليف جود كريستيان، وإخراج ويل تاكيت، والرؤية الفنية لزينة عاشور ، وسيشارك في المسرحية أكثر من 80 فنان سعودي مابين ممثلين وفنيين تم إعدادهم في بريطانيا .

وتختتم عروض المسرحية في الرياض في يوم 11 فبراير الجاري.