وزيرا السياحة والآثار والثقافة يتفقان علي تنظيم عدد من الفعاليات بمحافظات مصر...

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بمقر وزارة الثقافة بالزمالك، لبحث الاستعدادات اللازمة لتنظيم عدد من العروض الفنية والفعاليات الثقافية في الأماكن السياحية بهدف تعظيم دور القوي الناعمة المصرية في دعم وتنشيط الحركة السياحية.

وقد اتفق الوزيران علي إقامة عرض فني مميز للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل والمشاركة فى تنظيم عدد من الفعاليات والمهرجانات الثقافية والسياحية خلال الفترة القادمة بجميع محافظات الجمهورية لرفع الوعي السياحي والثقافي وتنشيط حركة السياحة الداخلية و إبراز المنتجات المتميزة والمتعددة للمقصد السياحي المصري.

وخلال الاجتماع تم استعراض محتوي العرض الفني الذي سوف يتم تنظيمه من أمام معبد أبو سمبل، مساء يوم ٢١ من فبراير الجاري، بعد الانتهاء من عرض الصوت والضوء، وذلك احتفالا بظاهرة تعامد الشمس خاصة وأن تاريخ هذا التعامد يعد تاريخا استثنائيا ومميزا ولن يتكرر مرة أخرى فهو سيوافق ٢٠٢٢/٢/٢٢.

كما تم الاتفاق على وضع شاشات كبيرة بالساحة الأمامية للمعبد يوم تعامد الشمس لنقل هذه الظاهرة للجمهور وإعادة إذاعة العرض الفني.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تنظيم عدد من الفعاليات و المهرجانات الثقافية والفنية والسياحية بمحافظات الصعيد خلال شهر مارس، منها في معبد دندرة بمحافظة قنا ومعبد أبيدوس بمحافظة سوهاج بالإضافة إلى إقامة بعض العروض الخاصة لشهر رمضان والتي تأتي مع إنطلاق فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامي.

حضر الاجتماع من وزارة السياحة والآثار الاستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمني البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية، والأستاذة لمياء كامل مساعد الوزير للترويج.

ومن وزارة الثقافة الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية ، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا.