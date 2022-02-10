تفاصيل وأسباب وفاة شادي ابن عادل الفار

ابو ظبي - احمد الجزار - توفى شادى ابن الفنان الكوميدى عادل الفار، أمس الأربعاء، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وتم دفن جثمانه فى مقابر الأسرة.

ومن جانبه، أعلن الفنان عادل الفار وفاة نجله شادى بعد أزمة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى إلا أن القدر لم يمهله.

وقال فى تصريحات صحفية، مساء أمس الأربعاء، أن ابنه شادى كان يعانى من أزمة صحية شديدة، وتم نقله لاحدى المستشفيات ثم رحل عن الحياة وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانه، أمس الأربعاء، ثم تم دفنه بمقابر الأسرة.

ونفى الفنان الكوميدى ما أثير عن وفاته خلال الساعات الماضية، مؤكدا أن حالته الصحية فى الوقت الحالى أصبحت مستقرة، ويحصل على فترة راحة ويتناول الأدوية التى كتبها له الأطباء بعد إجراء الفحوصات الطبية مؤخرا.

وفاة شادي ابن عادل الفار

وكشف مقربون من “شادى” نجل الفنان عادل الفار أنه كان يبلغ من العمر 35 عاما، وكان يعانى من آلام بالرئة، وشعر بآلام فى صدره بشكلٍ مفاجئ، أمس الأول الثلاثاء، وجرى نقله للمستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان آخر ما كتبه شادى الفار ،على حسابه بموقع فيس بوك بتاريخ 3 يناير الماضى، حيث كان متذمرا من خيانة بعض الأصدقاء.

وكتب قائلا: “هو فيه إيه الدنيا جرا فيها ايه، هو انا عايش ولا مت ودخلت النار، حد يرد عليا حد يفهمنى من بعد الحب والود والعيش والملح وطبعا الأهم المصالح الطالعة وقتها، انما دلوقتى الوقت اللى محتاج فيه لكل الناس بيطلعوا فجروا أول مايشفونى وعجبى الصاحب لما يبيع صاحبه ويحلقله”.

اقرأ أيضا

بسبب مكالمة مفبركة لـ مجدي يعقوب.. إيقاف برنامج الحياة أحلى على قناة الحدث اليوم (التفاصيل)

أول تعليق من شيرين عبدالوهاب على أنباء عودتها لـ حسام حبيب

سمارة زوجة أبو جبل تكشف حقيقة انفصالهما في أول تعليق لها