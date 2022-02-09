موعد مباراة الأهلى والهلال السعودي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

ابو ظبي - احمد الجزار - يلتقي النادي الأهلي مع نظيره الهلال السعودي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كاس العالم للأندية التي تقام في أبو ظبي بالإمارات.

موعد مباراة الأهلي والهلال

وسيواجه الأهلي نظيره الهلال يوم السبت المقبل، في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب آل نهيان.

القنوات الناقلة

وتنقل مباريات كأس العالم للأندية ومنها المباراة النهائية بين تشيلسي وبالميراس، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على قنوات SSC7 HD الرياضية السعودية، وأبو ظبي الرياضية إكسترا.

موعد مباراة تشيلسي وبالميراس

ضرب فريق تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا موعدًا مع نظيره بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام في أبو ظبي بالإمارات.

ويلتقي تشيلسي وبالميراس يوم السبت المقبل، في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي في نهائي كأس العالم للأندية.

نصف النهائي

ونجح تشيلسي في الفوز على الهلال السعودي 0/1 سجله مهاجمه البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، بينما فاز بالميراس البرازيلي على الأهلي المصري 0/2 في قبل النهائي.

مونتيري يحقق المركز الخامس

فاز فريق مونتيري المكسيكي على نظيره الجزيرة الإماراتي 1/3، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة كأس العالم للأندية، والتي جرت على ملعب آل نهيان، اليوم الأربعاء.

تغيير الخطة

وكان أجيري المدير الفني لفريق مونتيري المكسيكي قد أجري تغييرا خططيا في الفريق باللعب بخماسي في خط الدفاع واللعب بخطة 5-3-2 في مباراة المركز الخامس ضد الجزيرة الإماراتي بـ كأس العالم للأندية والتي حقق فيها الفوز بثلاثية واقتناص المركز الخامس.

أهداف اللقاء

وأحرز أهداف مونتيري كل من عمر تراوري هدف في مرماه بالدقيقة الرابعة وروخيليو فونيس موري بالدقيقة 11 وسيزار مونتيس في الدقيقة 25، بينما سجل برونو دي أوليفيرا هدف الجزيرة في الدقيقة 90+1.

غيابات الجزيرة

وغاب عن الجزيرة كل من: علي مبخوت وميلوش كوسانوفيتش ومحمد العطاس ومحمد جمال وفيكتور سا بسبب للإصابة بينما يغيب محمد ربيع للإيقاف.

تشكيل الجزيرة

حراسة المرمى: علي خصيف.

الدفاع: سالم راشد – خليفة الحمادي – زايد سلطان – عبد الله إدريس.

الوسط: عبد الله رمضان – ثولاني سيريرو – عمر تراوري – عبد الله ديابي.

الهجوم: زايد العامري – أحمد العطاس.

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