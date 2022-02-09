أول تعليق من مذيع برنامج “الحياة أحلى” بعد فبركة مداخلة مع مجدي يعقوب وتحويله للتحقيق

ابو ظبي - احمد الجزار - قدَّم شريف عادل، مقدم برنامج الحياة أحلى، المذاع على قناة الحدث اليوم، اعتذاره للدكتور محمد جمال، أحد تلاميذ ومساعدي دكتور القلب الشهير مجدي يعقوب، قائلًا: عاوز أقوله حقك عليا يا دكتور، ومبحبش حد يزعل مني، وهو صاحب فضل عليا.

مقدم برنامج الحياة أحلى يقدم اعتذارًا

وأضاف عادل، خلال بث مباشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الدكتور محمد جمال هو الجندي المجهول وراء كل المكالمات الهاتفية لاستضافة الدكتور مجدي يعقوب خلال حلقاته بالبرنامج، قائلًا: يضع لي وسامًا على صدري بأي حلقة أقدمها، وبيكون مصمم أنه يدخل دكتور مجدي يعقوب معايا على التليفون عشان تضاف للسيرة الذاتية الخاصة بيّ، حتى وإن كان يبخل علينا برقم دكتور مجدي، ويحرص على أن نحدثه من تليفونه وليس تليفون الدكتور مجدي يعقوب.

وأشار مقدم برنامج الحياة أحلى إلى أنه يعرف الدكتور محمد جمال منذ سنتين، لافتًا إلى أنه يلح عليه بمداخلة للدكتور مجدي يعقوب حتى في وقت وفاة أخيه وعمه، مردفًا: بيقولي هدخلك مجدي يعقوب معاك وهخليك تكلمه، وأنا بقوله ليك حق الاحتفاظ برقمه وتكون صاحب السبق دايمًا، وصاحب الفضل عليا.. متزعلش مني وبديلك حقك قدام الناس.

وأكد شريف عادل أن كل إعلامي يبدأ في طريقه يحتاج إلى هذا الدعم ومحادثة وتكوين علاقات مع هذه الأسماء، قائلًا: بنفرح بدعم زي كده، ووجب التنويه، لأن كل هدفنا الخير فقط، وشكرًا لكل الناس التي تساندنا.

أزمة مذيع قناة الحدث اليوم شريف عادل

وقررت القناة إيقاف برنامج الحياة أحلى على قناة الحدث اليوم نهائيًا، ومنع ظهور شريف عادل ونوران محمود على شاشة القناة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهما، لإضرارهما بالمهنية الإعلامية للقناة، وإيقاف المخرجين والمعدين وإحالتهم للتحقيق.

وقالت قناة الحدث اليوم، في بيان لها، إنه نظرًا لما تلاحظ بشأن ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية، بقيام كل من شريف عادل مصطفى ونوران محمود السيد ببرنامجهما المذاع على قناة الحدث اليوم بعنوان (الحياة أحلى) بخرق المهنية الإعلامية ومخالفة الأكواد الإعلامية، وذلك بإذاعة مداخلة لأحد الأشخاص، منتحلًا صفة الدكتور مجدي يعقوب على غير الحقيقة.

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