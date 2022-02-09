رسميا.. شيرين عبد الوهاب تفاجى الجميع و تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب

الرياض - محمد الاطلسي - علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على الأنباء التي تداولت خلال الساعات الماضية، حول عودتها لزوجها السابق الفنان حسام حبيب.

ونشرت شيرين عبد الوهاب بيانًا عبر تويتر جاء فيه: "تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة، في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة".

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وتابع البيان: "وهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي إسعاده بالجديد من الأغاني".

وقبل هذا انتشر بمواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية المصرية، خبر عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لزوجها السابق المطرب حسام حبيب، بعد انفصال دام نحو شهرين، في حين نفت مواقع إخبارية صحة الخبر.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" المصرية بأنه "بعد التواصل مع عدد من المقربين للثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، تم التأكيد أن خبر عودة الفنانين لبعضهما "عار تماما من الصحة"، وأنه لم تصل أي معلومات إليهم تفيد بحقيقته".

وأوضحت "اليوم السابع" أنه "بالتواصل مع النجمة شيرين عبد الوهاب، أغلقت هاتفها المحمول تماما، وهو نفس الوضع بالنسبة للمطرب حسام حبيب".

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد انفصلت رسميا عن زوجها حسام حبيب في بداية شهر ديسمبر الماضي بعد زيجة استمرت ما يقرب من 4 سنوات، مما أثار جدلا واسعا في الوسط الفني ومواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: القاهرة 24