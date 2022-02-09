انطلاق مباراة تشيلسي والهلال السعودي في كاس العالم للأندية (بث مباشر)

ابو ظبي - احمد الجزار - يلتقي في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، تشيلسي الإنجليزي مع نظيره الهلال السعودي، على ملعب محمد بن زايد، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تقام حاليا في الإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة

وتذاع مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الانجليزي على قناة أبوظبي الرياضية التي حصلت على حقوق اذاعة مباريات كأس العالم للأندية الامارات 2022.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الخاسر من مباراة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022.

وتقام مباراة الأهلي والخاسر من مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الانجليزي في تمام الساعة الثالثة من عصر السبت المقبل على ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

الخسارة من بالميراس البرازيلي

وكان الأهلي خسر بهدفين دون رد أمام فريق بالميراس البرازيلي في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء بالدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

القناة الناقلة للمباراة

وتذاع مباراة الأهلي مع الفائز من مباراة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي على قناة أبوظبي الرياضية التي حصلت على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مباراة بالميراس ‏البرازيلي التي أقيمت أمس في نصف نهائي كأس العالم للأندية كانت صعبة خاصة في ‏نصف الساعة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفريق حاول العودة من جديد بعد تأخره بهدفين ولكن لم يحالفه ‏التوفيق ولم تكلل محاولاته بالنجاح.‏

وأضاف موسيماني: «الأهلي لعب بشكل جيد وحاولنا التدعيم خلال الشوط الثاني من خلال ‏التبديلات، ولكن الأمور لم تساعدنا في تحقيق هدفنا بتعديل النتيجة». ‏

وأكد المدير الفني أن البطاقة الحمراء التي عوقب بها أيمن أشرف أثرت بالفعل على الأهلي ‏وكانت صعبة في توقيتها، خاصة أن الفريق كان متأخرًا بهدفين ويسعى إلى إدراك ‏التعادل. ‏

وخسر الأهلي أمام بالميراس البرازيلي 0/2 ويلعب على المركز الثالث مع الخاسر ‏من ‏تشيلسي والهلال السعودي في المباراة التي تجمع بينهما اليوم.

وسجل هدفي الفريق البرازيلي رافائيل فيجا في الدقيقة 39 وأضاف دودو الهدف الثاني ‏في ‏الدقيقة 49. ‏

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