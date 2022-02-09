محمد عبدالعظيم يتعرض لقطع في وتر الكتف: “محتاج عملية فورًا”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان محمد عبدالعظيم، منذ قليل، عن إصابته بقطع في وتر الكتف الشمال، وحاجته لإجراء جراحة عاجلة.

تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد عبدالعظيم

وكتب محمد عبد العظيم، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «قطع في وتر الكتف الشمال محتاج عملية فورا وعايش بالمسكنات لحد ما أخلص شغل».

وأضاف: «أم العيال وقعت على دراعها في نفس الأسبوع ومحتاجة عملية زراعة شريحة ومسامير، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه».

آخر ظهور للفنان محمد عبد العظيم

وكانت آخر أعمال الفنان محمد عبد العظيم، مسلسل «اللي مالوش كبير» في رمضان الماضي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول فتاة يجبرها والدها على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه.

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