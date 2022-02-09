أول تعليق من شيرين عبدالوهاب على أنباء عودتها لـ حسام حبيب

ابو ظبي - احمد الجزار - نفت شيرين عبدالوهاب، الأنباء التي انتشرت أمس بشأن عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب، والذي تسبب في إطلاقها منظم حفلاتها يوسف دندش.

وأصدرت شيرين عبدالوهاب بيانا عبر حسابها على “تويتر” أكدت فيه عدم صحة الأخبار التي أطلقها عددا من المقربين لها.

وجاء في بيان شيرين: ” تؤكدالفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة،فهي وحدها من تملك الاعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية”.

وأضاف بيان شيرين عبد الوهاب “وتهيب (شيرين) بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني”.

يذكر أن الساعات الماضية قد شهدت إعلان بعض المقربين من شيرين عبد الوهاب خبر عودتها إلى زوجها السابق حسام حبيب، ومنهم المنتج يوسف دندش الذي أكد أنه اتصل بشيرين عبر الهاتف ليجد أن حسام هو من يجيب المكالمة.

وبدأ الأمر في بداية ديسمبر الماضي، عندما أكدت شيرين عبد الوهاب خبر انفصالها، لتبدأ بعدها فصلا طويلا من التأكيد على أنها تحررت من قيود الزواج الذي لم يضف لها شيئا بل أخرها، وأعقبته عدة تصريحات من شيرين عن علاقتها مع حسام حبيب طوال فترة زواجهما، حيث تحدث بشكل أكد تضررها وتعطل مسيرتها الفنية.

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