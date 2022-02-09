شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها إلى حسام حبيب

نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنباء عودتها إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب، وذلك في بيان رسمي نشرته عبر حسابها على موقع تويتر منذ قليل.
وجاء في بيان شيرين عبد الوهاب ما يلي:" تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية،وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسئولية القانونية الكاملة،فهي وحدها من تملك الاعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو اسعاده بالجديد من الأغاني".
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