شاهد.. مايا دياب تطرح أغنية جديدة في عيد الحب

أعلنت الفنانة مايا دياب عن استعدادها لطرح أغنية جديدة قريباً، ونشرت فيديو دعائيا قصيرا منها عبر حسابها على تطبيق انستجرام. وكشفت مايا دياب في تصريحات إعلامية لها، عن استعدادها لطرح أغنية جديدة في عيد الحب، تتحدث عن الفراق وشوق الأحباب، وهي عمل رومانسي مختلف بحسب وصفها.

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