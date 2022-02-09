شاهد.. باسم سمرة يعتذر لآل الشيخ: ”مقدرش أهاجم أبو ناصر.. وابن أختي...

اعتذر الفنان المصري باسم سمرة للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن سوء الفهم الذي حدث بسبب منشور دعمه ومساندته للفنان محمد صبحي.

وقال باسم سمرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أمس الثلاثاء، عبر قناة "mbc" مصر: "في الفترة الأخيرة كان هناك هجوم شديد على النجم محمد صبحي من اتجاهات مختلفة، وللأسف كان هناك مصريين هاجموه وأحد الصحفيين المنتمين لدولة عربية شقيقة هاجم الأستاذ محمد صبحي بطريقة صعبة جدا، وأنا كان لي رد فعل خارج عن اللباقة وكتبت بانفعال منشور، وقد اعتذرت عنه في منشور آخر لكن علمت أن بعض التعليقات تلمح أن كلامي هذا مقصود به المستشار تركي آل الشيخ، وهذا عار تماما من الصحة".

وأكد باسم سمرة على احترامه وتقديره لآل الشيخ، قائلا: "هذا الرجل من المستحيل أن أهاجمه، لأنني أعرف أنه يحب مصر وعطائه مستمر وما قدمه في الفترة الأخيرة نحن فخورين به ولم نكن نحلم به في السعودية وافادت الوطن العربي بأكمله، وقد كرم نجوم مصريين ولا يمكن أن أهاجمه".

وختم كلامه موجها الاعتذار للمستشار السعودي عن سوء الفهم الذي حدث وتأخره في توضيح الأمر، مشيرا أن سبب هذا هو ابتعاده عن مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن ابن شقيقته أحيانا قد يدير هو صفحته الرسمية لانشغاله بأمور أخرى.

ويأتي هذا الاعتذار بعد منشور لباسم سمرة على صفحته في "فيسبوك" قال فيه: "بكل الحب دعم للفنان المصري المشخصاتي محمد صبحي، ولكل أصدقائي المحبين، اللي يشوف الواد ده اللي غلط في الأستاذ الكبير محمد صبحي يديله على قفاه. ولكل أصدقائي المَعلمين انتوا عارفين هتعملوا أيه".

على إثر ذلك، قامت منصة "شاهد" السعودية، التي يعد تركي آل الشيخ أحد المستثمرين فيها، بحذف كل ما يخص مسلسل "منورة بأهلها" قبل ساعات من العرض، وذلك بعدما أعلن أحد أبطال المسلسل، باسم سمرة، تضامنه مع الفنان محمد صبحي في خلافه مع رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ.