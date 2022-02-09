شاهد.. إليسا تغني ”حافية القدمين” وتبكي على مسرح في الولايات المتحدة

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الفنانة اللبنانية، إليسا، تبكي وتتأثر خلال حفل لها في الولايات المتحدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الفنية مقطع الفيديو، حيث ظهرت الفنانة إليسا وهي تلبس فستانا أسود، وتؤدي أغنية "يا مرايتي" حافية القدمين، وتبكي أثناء غنائها.