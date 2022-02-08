صلاح عبدالله ينفي إهانته للنادي الأهلي: مش ممكن أكتب لفظ إهانة أو أشارك في محاولة لإثارة الفتن

ابو ظبي - احمد الجزار - نفى الفنان صلاح عبد الله إهانته للنادي الأهلي وجماهيره في منشور باسمه انتشر خلال الساعات الماضية.

وكتب صلاح عبد الله توضيحا عبر حسابه على “تويتر”، مؤكدا أن المنشور من حساب مزيف وهو لا علاقة له به، وتمنى للنادي الأهلي التوفيق في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في دولة الإمارات.

وقال: “في منشور مزيف نشرته صفحة باسم جماهير الزمالك على أساس أنه منشور من صفحتي الرسمية ذات العلامة الزرقاء وشيره موقع باسم الفن السابع وأرسله لي صديق عزيز على الواتس مندهشا: معقولة أنت تكتب كدا؟”.

وتابع: “طبعا اللي عارفني عارف أني لا يمكن استعدي جمهور الأهلي ولا يمكن اكتب لفظ إهانة لأي حد ولم ولن أشارك في أي بلبلة او أي هري وأي محاولة لإثارة الفتن والاشاعات سواء كانت بسوء نية أو حتى بحسنها”.

وأضاف: “المنشور غير موجود أصلا على صفحتي ولأني كما عاهدتوني مابحبش المشاكل ولا وجع الدماغ فلن أقول لمن كان وراء هذا الزيف غير عيب عليك الزج باسم أستاذي محمد صبحي لصياغة هذا المنشور المزيف ونسبه لي، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي أمثالك”.

على جانب آخر، انضم صلاح عبد الله إلى فريق عمل مسلسل “بابلو”، المقرر عرضه في رمضان 2022.

ويشارك في بطولة “بابلو” كل من النجم حسن الرداد وأروى جودة ومصطفى فهمي ونجلاء بدر ومحمد جمعة وسلوى عثمان، ومن تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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