ليلى طاهر تخضع لعملية جراحية بالقدم بعد سقوطها في الحمام

ابو ظبي - احمد الجزار - خضعت الفنانة ليلى طاهر لعملية جراحية في القدم، بعد أن سقطت في الحمام، وأدى ذلك إلى كسر بقدمها، وعلى الفور تم نقلها للمستشفى لسرعة إسعافها.

وكشفت عزة لبيب زوجة نجل الفنانة ليلى طاهر، تفاصيل حالتها الصحية، وذلك في تصريحات صحفية، قائلة: اتكعبلت في الحمام، وعملت عملية وهي حاليًا تقيم في المستشفى، تحت الملاحظة الطبية، والحمد لله هي أحسن دلوقتي.

الحالة الصحية لـ ليلى طاهر

وكانت تصدرت الفنانة ليلى طاهر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلنت اعتزالها الفن بشكل نهائي، وهو الأمر الذي جعلها تصبح حديث الساعة، حيث أعرب عدد كبير من الجمهور عن استيائهم من هذا الأمر، متمنين أن تعود لهم في أقرب وقت.

وتحدثت ليلى طاهر عن إمكانية عودتها للفن مرة آخرى، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها، عبر برنامج حديث القاهرة مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، موضحة أنها اتخذت قرار الاعتزال بلا عودة.

وأشارت ليلى طاهر أن الأعمال التي تعرض عليها حاليًا لا تناسبها، ولا تتماشى مع تاريخها الفني العظيم التي قدمته طوال مسيرتها الفنية المشرفة، هذا بالإضافة لأزمة كورونا التي اجتاحت العالم بالفترة الحالية.

أعمال ليلى طاهر

وتعد الفنانة ليلى طاهر واحدة من أهم فنانات جيلها، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية الهامة، والتي تظل خالدة في أذهان جمهورها وكل محبيها بمصر والوطن العربي، لعل أبرزها: الأيدي الناعمة، عفوًا أيها القانون، الناصر صلاح الدين.

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