أول تعليق للمذيع حسام حداد بعد إحالته للتحقيق وإيقافه عن العمل

ابو ظبي - احمد الجزار - قررت الهيئة الوطنية للإعلام إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل، لما بدر منه اليوم ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى.

وتؤكد الوطنية للإعلام أنها تقف على مسافة واحدة بين كافة الأندية المصرية وتتعامل بحيادية تامة، وأن كافة الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام ونتمنى لها التوفيق والنجاح في تحقيق الإنجازات التي تضاف لرصيد الرياضة المصرية.

حسام حداد والأهلي

وكان المذيع حسام حداد قال في برنامج صباح الخير يا مصر: “الأهلي سيلعب، فهل النادي الأهلي يمثل مصر؟”، ورد سريعًا فقال: “لأ.. الأهلي لا يمثل مصر، لكنه نادي من مصر يحمل اسم مصر”،

وأضاف المذيع حسام حداد: “النادي الأهلي يمثل نفسه في المقام الأول، ثم يُنسب إلى دولة مصر”.

وتساءل حداد قائلًا: “هل مطلوب من الزملكاوية أن يشجعوا الأهلي؟”، وأيضًا رد بشكل سريع قائلًا: “لأ.. لأ”.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع ما قاله المذيع حسام حداد، معبرين عن غضبهم من هذه التصريحات.

أول تعليق من حسام حداد

خرج المذيع حسام حداد، عن صمته للتعليق على الانتقادات التي تعرض لها، في الساعات القليلة الماضية، بعد حديثه عن مونديال الأندية، وقوله: إن الأهلي لا يمثل مصر.

وأصدر حسام حداد بيانًا منذ قليل على صفحته الرسمية بـ فيس بوك، عقب قرار إيقافه وتحويله للتحقيق، وقال: قرأت وأقرأ ما يُكتب، أحترم الآراء البناءة وأصغي لها، لكن وجب التوضيح.

وتابع حسام حداد: أولًا أنا مشجع أهلاوي منذ طفولتي، أحب النادي وأشجعه وأحترم رموزه ونجومه. لم أخفِ انتمائي يومًا للأهلي، ولمن يريد، بحث صغير يثبت ذلك.

الاصطفاف الوطني

وأضاف: ثانيًا أنا مع كل نادٍ مصري يلعب ضد أي نادٍ خارجي بقلبي وعقلي، وهذا ما دعوت له دائمًا، واليوم أضفت إليه أنّ للمشجعين الحق في تشجيع من يريدون من أندية وهذا ألف باء كرة القدم، مع التأكيد على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف المنتخب في مباراتينا مع السنغال في تصفيات كأس العالم.

وواصل حداد: غريبٌ على أن يأتي اليوم الذي اضطر فيه لتوضيح دعمي للنادي الأهلي خصوصًا أو لأي نادٍ مصري يقابل فريقًا خارجيًا بشكل عام، ولكن ولحرصي على مشاعر كل المعنيين، أقدم أسفي إن خانني التعبير فحملت طيات كلماتي ما لم أقصد.

واختتم حسام حداد حديثه: دمتم بألف خير وكل التوفيق للنادي الأهلي اليوم في مباراته ولنضف كأسًا جديدًا وميداليةً جديدة لمصر كلها.

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