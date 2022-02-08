فريال يوسف: “جوازتي باظت قبل الفرح بسبب خيانته ليا مع صديقة صاحبه الأنتيم”

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت الفنانة فريال يوسف، إن حفل زفافها لم يتم قبل الزواج بـ3 أشهر، وذلك بعد اكتشافها خيانته لها مع صديقة صاحبه الأنتيم.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “واحد من الناس” الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة الحياة: “لن أسامحه على تلك الخيانة، على الرغم من أنني أحبه، وأحب الراجل الراقي والذي لديه طموح في عمله”.

وتابعت: “أتمنى الزواج من رجل مثقف ويشبهني، ونكون على قدر من التفاهم، ومش شرط يكون رجل أعمال”.

وعن حقيقة خلافها مع الفنانة هند صبري، قالت: “لا يوجد خلاف شخصي بيني وبين هند صبري، وأحبها جدًّا وهي جارتي في تونس وفي مصر، كنت منتظراها تكلمني بعد ما عرفت أني زعلانة منها، ولكن هذا محصلش”.

وأكدت أنها لا يوجد أي خلاف بينها وبين الفنانة التونسية درة أو عائشة بن أحمد.

وخلال الحلقة، صرحت فريال بالعديد من الأمور الشخصية والفنية، تعرف على أبرزها:

– سبب غيابي لمدة عامين كان تعرضي لأزمة صحية شديدة، ورفضت الاعلان عن حالتي الصحية لأني أريد البقاء كمصدر سعادة للناس فقط، لم أكن أعلم هل سأعود للفن مرة أخرى ام لا بعد رحلة علاج في المانيت.

– سقطت من فوق ظهر حصان ،أثناء الاستعداد لعمل فني، حاولت اتفادي الوقوع على كتفي فوقعت بشكل خطير على ضهري وتم نقلي الي المستشفى، وتعرضت لكسر فقرة وغضروف، كما حرصت على اخفاء الخبر عن أسرتي وجمهوري.

– لا ألوم على الفنانين عدم السؤال عني، محدش فيهم كان يعرف حاجة.

– من حكمة الله، عند إصابتي لم يكن عندي زوج أو أطفال لأنني لم أكن أعلم كيف سأهتم بهم في ظل تلك الظروف الصحية.

– كنت أجهز لحفل زفافي، ولكن العلاقة انتهت قبل الزواج بـ٣ شهور، و كان بسبب خيانته، خانني مع صديقة صاحبه الأنتيم، و بعدها صديقه سامحها و تزوجها ثم طلقها، أما أنا، فلم أسامحه على الرغم من حبي له.

– أحب الرجل الراقي الطموح في عمله، وأتمنى الزواج من رجل مثقف ويشبهني ونكون على قدر من التفاهم ومش شرط يكون رجل أعمال.

– الخطوط الحمراء في العمل، موجودة بالنسبة لي لكن أنا من أحددها، ولست راضية عن بعض الأفلام التي قدمتها.

– أتمنى العمل مع المخرج شريف عرفة أو مروان حامد، و من الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز وأتمنى تقديم عمل درامي مع محمد رمضان.

– ندمت على المشاركة في مسلسل “أسرار” و”الضاهر”، لأنه بعد كل الإرهاق و التعب الذي عانيته أثناء التصوير لم أخد نصف أجرى، و”الضاهر” لم أحصل على أجري بالكامل.

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