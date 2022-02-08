ميريام فارس ترد على الانتقادات بسبب ملابسها في كليب ”معليش”

ردت ميريام فارس على الانتقادات اللاذعة التى وجهت لها بسبب ملابسها فى آخر كليب لها، والذي حمل اسم “معليش”.

وجاءت الانتقادات لتؤكد أن ما ارتدته ميريام فارس لا يمت بـ صله بالزي الأمازيغي.

وقالت ميريام فارس، خلال لقائها ببرنامج The Insider: “يا ريت نبطل نتفلسف، وأتمنى أن نرى الجانب الإيجابي، أنا حبيت أثبت للجمهور أنه يمكننا عمل الشكل والملابس الأمازيغية في البيت”.

وتابعت ميريام فارس قائلة: “اللباس الإمازيغي لا يليق إلا بأهله، ولكن أردت أن أجرب، وممكن لأي شخص أن يبحث عبر الإنترنت عن الملابس الأمازيغية وسيظهر له طريقتي في ارتداء الزي الأمازيغي”.