نشرت الفنانة دينا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام. وظهرت دينا في الصورة بصحبة هند صبري وهما يرتديان بدل رقص من كواليس مسلسل البحث عن علا. و علقت دينا علي الصورة قائلة :"كواليس مسلسل #البحث_عن_علا .. انا سعيدة جدا بمشاركتي في المسلسل مع اجمل ناس #هند_صبري #ندى_موسى#محمود_الليثي و المخرج المبدع #هادي_الباجوري الف مبروك نجاح المسلسل ❤️❤️❤️ "

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. دينا وهند صبري من كواليس مسلسل ”البحث عن علا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.