أغنية باي باي ثانوية لمحمد رمضان تتصدر تريند يوتيوب خلال ساعات من...

حققت أغنية باي باي ثانوية للنجم محمد رمضان، نصف مليون مشاهدة في أقل من 10 ساعات عقب طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. وتمكن محمد رمضان من تصدر تريند اليوتيوب عقب طرح الأغنية بساعات قليلة ؛ حيث لاقت الأغنية إعجاب الجمهور.

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