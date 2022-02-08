الموت يُفجع فيفي عبده في شقيقتها

ابو ظبي - احمد الجزار - فجعت الفنانة فيفي عبده، قبل قليل بوفاة شقيقتها الحاجة هدى.

وكشفت فيفي عن الوفاة عبر حسابها على “إنستجرام”، ونشر الحساب منشور كتب فيه: “إنا الله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله، الحاجة هدى شقيقة الفنانة فيفي عبده، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة فيفي عبده على الدعاء لقيقتها وتقديم العزاء لها، من بينهم الفنان إدوارد، الذي كتب لها: “البقيه في حياتك حبيبتي”.

وكتبت لها بشرى: “البقاء لله ولا اله الا الله ..ربنا يصبركم يارب”.

وكتبت لها مي كساب: “البقاء لله الله يرحمها ويصبر قلوبكم علي فراقها”.

فيفي عبده تتحدث لأول مرة عن أحفادها: بنسى الدنيا معاهم.. وبموت في كلمة تيتا.. فيديو

قالت الفنانة فيفي عبده، إنها ظلت لمدة عامين في المنزل بسبب خوفها من جائحة كورونا، ومنعت أبنائها وأحفادها من الخروج، لكن إحدى حفيداتها عندما ذهبت إلى المدرسة نقلت فيروس كورونا إلى الأسرة بالكامل.

وأضافت فيفي عبده خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن الجرعة الثالثة من اللقاح أنقذتها من عدوى كورونا، واستطاعت رعاية شؤون الأسرة عقب الإصابة الجماعية التي تعرضت لها.

وتابعت فيفي عبده: بحب أحفادي أوي وبموت في كلمة تيتا، وبتمنى من ربنا يعطيني شوية صحة عشان استمتع ببراءة وحب أحفادي، لأن طفولتي كانت كلها شغل وملحقتش استمتع بيها، رغم إني عندي أولاد بس أعز من الولد ولد الولد وبنسى الدنيا معاهم.

فيفي عبده: أنا أول واحدة في مصر لبست البنطلون الإسترتش (فيديو)

كشفت الفنانة فيفي عبده، أنها أول من ارتدت البنطلون الإسترتش الضيق في مصر خلال مشاركتها في فيلم الستات مع الفنان الراحل محمود ياسين، ومنذ ذلك الحين أصبح موضة.

وأضافت فيفي عبده خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد: أنا اللي يعمل لي لايك أعمل له لايك، واللي مش هيعمل لي لايك مش هعمل له لايك، مردفة أن شراء الملابس من أكثر الأشياء التي تنفق فيها أمولها.

وأوضحت فيفي عبده، أنه ليس من المعقول عدم الرد على كلمة صباح الخير مردفة: زي ما بصبح عليك تمسي عليّ، زي مثلا أنا بحبك وأنت مش حاسس بالحب دا، هل ينفع؟.

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