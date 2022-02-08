أبو جبل يكشف كواليس تصديه لركلة جزاء ماني ونصيحة محمد صلاح وسر زجاجة المياه (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - قال محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر: “محمد صلاح أفضل لاعب في العالم ويعطينا دافع، ووجوده ثقة في الملعب وبنتعلم منه ومن خبراته وعلمه وبنستفاد منه”.

توجيه محمد صلاح

ولفت خلال استضافته ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “mbc مصر”: “محمد صلاح قال لي ساديو ماني سيسدد على يمينك وسيأتي ليقف خلفي الآن ليرى ماذا أقول، ماني قال لي إنه سيسدد الكرة في الناحية اليسرى.. لكن صلاح رد عليه قائلًا: “سنرى.. لنجعله يعاقبك”.

ذكاء صلاح مع ماني

وتابع: “كان رد محمد صلاح ذكيًّا وصائبًا، والحمد لله قدرنا نشتت ساديو ماني وصديت ركلة الجزاء”.

وقال محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، في نفس اللقاء: “زجاجة المياه والمعلومات اللي عليها مش وليدة الصدفة ولا من وحي الخيال ولكن فيه جهاز محترم بيؤدي بضمير، والمعد الفني وعصام الحضري”.

طلب عصام الحضري

ولفت: “عصام الحضري طلب من المعد الفني تحليل للاعبي المنتخبات وكيفية التصويب وأكثر الأماكن اللي بيسددوا فيها سواء في الركلات الحرة أو ركلات الجزاء”.

اختراع الحضري

وأشار: “زجاجة المياه عليها معلومات عن كل اللاعبين وهي مش سحر واللي اخترعها عصام الحضري، وحللنا وذاكرنا كل لعيب على مدار الـ 3 شهور بيشوط فين وبناء على ذلك كنت بتوقع تسديدته في ركلات الجزاء، وأنا مش ساحر ولكن الموضوع مرتبط بنواحي علمية”.

وكانت “زجاجة البركة” التي كان حملها محمد أبو جبل، حارس منتخبنا الوطني، المدون عليها معلومات عن طريقة تسديد اللاعبين الكاميرونيين، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

زجاجة محمد أبو جبل

وحمل محمد أبو جبل، حارس المنتخب المصري زجاجة مياه خلال ضربات الترجيح أمام الكاميرون مدون عليها الزوايا التي يسدد فيها كل لاعب، ما أهله لصد اثنتين منها، وبالبحث في تاريخ المواجهات الكروية عالميًّا، تبين أنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها حارس مرمى هذه الحيلة لمعرفة طريقة تسديد الخصم، وهي حيلة مسموح بها في كرة القدم وليست مخالفة للوائح وقوانين اللعبة.

رسالة كيروش للاعبين

وجه كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة قوية للاعبي الفراعنة بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح في بطولة أمم أفريقيا.

ونشر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة رسالة خاصة من كيروش: شباب منتخب مصر ليس لدي سوى بعض كلمات متواضعة لأشاركها معكم من أعماق قلبي أشعر بالفخر بكم جميعا وأشكركم جزيل الشكر على كل ما فعلمتوه من أجل منتخب مصر.

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