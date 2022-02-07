“المتحدة” تحصل على حقوق بث مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم على “أون سبورت”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الحصول على حقوق بث مباراتي مصر والسنغال في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022، على أن تعرض المباراة الأولى يوم 23 مارس المقبل والمباراة الأخرى يوم 29 مارس، عبر قنوات ONTIME SPORTS للجمهور المصري مجانًا.

ومن المقرر نقل المباراة التي تقام على أرض مصر بأفضل الإمكانيات للخروج بصورة مميزة كعادة الأحداث الهامة في مصر خلال الفترة الماضية، حيث حصلت الشركة خلال الفترة الماضية على كل حقوق بث مباريات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم، وتم إنتاج المباريات المقامة في مصر بأفضل التقنيات.

واستمتع المنتخب المصري بمباريات المجموعة والنقل التليفزيوني المصري، ومنها مباراة منتخبي مصر وليبيا التي نقلت بجودة 4K وبثت قنوات «أون تايم سبورتس» المباريات الخارجية للجمهور مجانًا.

وكان المنتخب المصري قد عاد، قبل قليل، من رحلته للكاميرون بعد ختام فعاليات كأس الأمم الإفريقية وحصوله على المركز الثاني بعد الخسارة أمام منتخب السنغال بركلات الجزاء الترجيحية، بعد أداء بطولي من كل لاعبي المنتخب المصري، والفوز على عدد من المنتخبات القوية طوال فعاليات البطولة، منها منتخبات كوت ديفوار والمغرب والكاميرون والصمود أمام السنغال لـ120 دقيقة بكل قوة وتمسك بالفوز.

ووجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشكر لرجال المنتخب الوطني لكرة القدم على المجهود والأداء البطولي خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية والحصول على المركز الثاني.

ونشرت الشركة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، صورة المنتخب المصري المشارك في البطولة معلقة عليها بـ”شكرًا لكم يا أبطال، أسعدتونا، وننتظركم في تصفيات كأس العالم”.

جاء ذلك بعد خسارة نهائي كأس الأمم الأفريقية، مساء أمس، أمام منتخب السنغال، بعد ماراثون طوال دقائق المباراة التي وصلت إلى ما يقرب من 120 دقيقة، وانتهت بركلات الجزاء الترجيحية التي خسرها منتخب مصر بعد أداء أبهر الجميع.

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