يوسف الشريف يتبرأ من تغريدة منسوبة إليه عن السنغال: “ناس معندهاش ضمير”

ابو ظبي - احمد الجزار - حذر الفنان يوسف الشريف جمهوره من تغريدة منسوبة إليه، يعلق فيها على مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا.

وكتب يوسف الشريف عبر حسابه الرسمي على “تويتر” موضحا أن هناك بعض الأشخاص يستخدمون برامج الفوتوشوب لنشر تغريدات وكأنه كتبها بنفسه.

وقال: “في ناس معندهاش ضمير بتضرب تويتات باسمي عالفوتوشوب وناس معندهاش ضمير بتنشرها بدون ما تتأكد من صحتها….انا الاأونت بتاعي اهه مش صعب خالص أنك تتأكد من صحة التويته…أرجو الحذر”.

وكانت انتشرت خلال الساعات الماضية تدوينة باسم يوسف الشريف يتحدث فيها عن دولة السنغال ويطالب الجمهور بعدم معادتها بسبب مباراة كرة قدم لأنها دولة مسلمة وشعبها محب للقرآن، وهي التغريدة المزيفة التي قصد تحذير جمهوره منها.

وكان الفنان يوسف الشريف علق على نتيجة مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا ووجه رسالة شكر إلى لاعبي المنتخب المصري وجهازه الفني، وأكد على فخر الجميع بهم وبما قدموه في البطولة.

وأحرزت السنغال اللقب الأول في تاريخها الأفريقي بالفوز على مصر بـ4 أهداف مقابل 2، وتم حسم النتيجة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وسيكون منتخب مصر على موعد في شهر مارس المقبل مع مباراتين حاسمتين ضد السنغال أيضا، ولكن في المرحلة الفاصلة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بين المنتخبين في مصر يوم 24 مارس، وتقام مباراة العودة في السنغال بتاريخ 29 مارس.

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