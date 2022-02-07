محمد عساف يُرزق بمولوده الأول ويطلق عليه اسم “ريان”

ابو ظبي - احمد الجزار - رزق الفنان الفلسطيني الشاب محمد عساف، بمولوده الأول الذي أطلق عليه اسم ريان، وهو الاسم الذي تداول بقوة خلال الأيام الماضية للطفل المغربي ضحية السقوط في البئر.

وكتب عساف عبر حسابه على “تويتر”: “الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركً علي ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي علي خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود اسميته (ريان ) أسال الله ان ينفعنا به ويجعله من البارين”.

زواج محمد عساف وريم عودة

وتزوج محمد عساف في سرية تامة بدبي في أغسطس 2020، في حفل اقتصر على الأهل والمقربين.

من هي زوجة محمد عساف؟ وكيف تعرف عليها؟

كشف محمد عساف خلال مقابلة تلفزيونية كيف تعرف على زوجته ريم عودة، وقال إن الموضوع حدث بالصدفة حين إلتقيا خلال تواجدهما في العاصمة البريطانية لندن، وروى كيف إلتقى بها حين كانت مع شقيقها، الذي تعرف عليه وأراد إلتقاط صورة معه.

وأضاف: “شقيقها تعرف عليَّ وصافحته فور رؤيته وطلب مني أن يلتقطا معي صورة، ومجرد ما رأيتها شعرت بإنجذاب نحوها، وبحثت عنها بعد ذلك حتى إستطعت الوصول إليها، وبدأت بيننا محادثات عادية من دون أي حديث حول الزواج، ثم بعد فترة شعرت بالحب نحوها.

وتابع: “بدأ الحديث بيننا وبدأنا نزور بعض في البيت وتعرفت على أخوتها، وأحببت الترابط العائلي الذي شعرت به داخل عائلة زوجتي”.

وأشار محمد عساف الى أن “أكثر شيء جذبني فيها أنها هادئة كثيرًا، وتأخذ الحياة ببساطة، وكلامها دائمًا في محله، وأنها كانت خائفة مني بسبب شهرتي، وهي تريد الإستقرار في حياتها لكني طمأنتها”.

من هي ريم عودة؟

حسب التقارير الصحفية ريم عودة شابة فلسطينية من ​قطاع غزة​، من أم دنماركية، كانت تعيش في ​السعودية​ ثم أقامت في ​الدنمارك​ بلد والدتها، قبل أن تنتقل إلى ​الإمارات​.

لا تظهر ريم عوةد بصور أو لقطات مع محمد عساف، إذ تحب المحافظة على خصوصيتها، وخصوصية علاقتها به.

احتفل محمد عساف بزفافه على ريم عودة في حفل بسيط، أُقيم في دبي حضره الأهل والأصدقاء المقربين، وكشف عن الخبر السعيد صديقه الفنان والمنتج ​قاسم النجار​، من خلال نشر صورة تجمعهما، وعلق: “أخيراً خبر حلو بالـ2020، أبارك لصديقي واخي محمد عساف بمناسبة زواجه، بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة”

وإنتشرت العديد من الصور والفيديوهات من المناسبة السعيدة، وشكل هذا الخبر مفاجأة سارة لجمهور محمد عساف.

لا صفحات رسمية باسم ريم عودة

بعد زواجها من محمد عساف، تم إنشاء العديد من الصفحات بإسم ريم عودة، على كافة مواقع التواصل الإجتماعي، إلا أن جميعها ليست رسمية إذ أن ريم عودة لا تحب الظهور أو أن تكون تحت الأضواء، أو أن محمد عساف قد يفضل أن تبقى زوجته بعيدة عن الأضواء.

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