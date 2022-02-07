بالفيديو.. ”House of Gucci” يتصدر شباك التذاكر العالمي.. ومشهد جنسي بين ليدي...

بلغت إيرادات فيلم "هاوس أوف غوتشي" 151 مليونا و529 ألف دولار في شباك التذاكر العالمي، منذ طرحه يوم 24 نوفمبر من العام الماضي ببعض دور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 53 مليونا و224 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و98 مليونا و305 آلاف دولار بشباك التذاكر العالمي.

وفيلم "هاوس أوف غوتشي" من إخراج ريدلي سكوت، وإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أحداث الفيلم مستوحاة من الإمبراطورية العائلية وراء دار الأزياء الإيطالية الشهيرة غوتشي، وتمتد أحداث هذا الفيلم على مدى 3 عقود من الحب والخيانة والانحلال والانتقام، والقتل في نهاية المطاف، ويكشف عن معنى الاسم وقيمته، وإلى أي مدى ستذهب العائلة للسيطرة.

ويتقاسم بطولة الفيلم كل من ليدى جاجا، آدم درايفر، آل باتشينو، جيريمي آيرونز، جاريد ليتو، جاك هيوستن، سلمى حايك، أليكسيا موراي، فنسنت ريوتا، جايتانو برونو، كاميل كوتين.

وفي وقت سابق، كشفت كل من ليدي غاغا وسلمى حايك عن مشهد جنسي بينهما تم حذفه من الفيلم، الأمر الذي أثار ضجة وجعل العديد من المتابعين يتساءلون عن سبب هذا القرار.

فقالت سلمى: "أنا آسفة أنكم لم تروا جميع المشاهد التي جمعتنا.. تم حذف بعضها. أنا أعلم أن ليدي غاغا رائعة في المشاهد التي عرضت، لكنني شاهدتها تقدم أداء أفضل بكثير في المشاهد التي حذفت".

أما ليدي غاغا، فقالت: "هناك جانب كامل من الفيلم تم حذفه وفيه علاقة جنسية تجمعني بسلمى حايك، ربما سيكون هناك نسخة أخرى من الفيلم فيها المشاهد كاملة. ولكن لا شك أن ريدلي سكوت قام بدور هام كمخرج ليجعلنا نتقمص الشخصية بدقة، لدرجة أنني ذهبت للحديث مع سلمى في الكواليس، لأمهدها للمشاهد الساخنة التي سنصورها بعد مقتل ماوريزيو".

وعرض فيلم "هاوس أوف غوتشي" لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة، بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي.