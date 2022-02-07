ساندت الفنانة ناهد السباعي المنتخب الوطنى المصرى لكرة القدم ، وذلك بعد خسارتهم فى المباراة النهائية لكاس الأمم الأفريقية . حيث علقت ناهد السباعي عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” قائلة : “ شرفتونا و شكرًا حقيقي لعبتوا حلو قوي فخوريين بيكو و عادي جدا اللعب مكسب و خساره” .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. ناهد السباعي لـ لاعبى المنتخب الوطني: فخورين بيكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.