ارتفاع مؤقت في درجة الحرارة يومي الاثنين والثلاثاء.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر

ابو ظبي - احمد الجزار - موجة حارة مؤقتة وسريعة تشهدها مصر بداية من غد الاثنين وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 فبراير الجاري، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ وطفيف، ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى غدا 20 درجة مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لمدة 48 ساعة، تبلغ ذروتها يوم الثلاثاء حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، ويسود معها طقس معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا.

موجة حارة وتقلبات جوية جديدة

من جانبها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بوحدة الإنذار المبكر بمخاطر الطقس التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، عن أسباب الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، إذ ما زال فصل الشتاء مستمرا حتى 20 مارس المقبل.

وقالت منار في تصريحات صحفية، إن مصر تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض وفي طبقات الجو العليا، يجلب كتلا هوائية جنوبية غربية من الصحراء الغربية يعمل على رفع درجات الحرارة في مصر على جميع أنحاء البلاد.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بوحدة الإنذار المبكر بمخاطر الطقس: يؤثر المرتفع الجوي الموجود على البلاد بداية من غد الاثنين وتسجل العظمى في القاهرة الكبرى 20 درجة، تصل إلى 22 درجة مئوية يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الدكتورة منار غانم أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 فبراير الجاري، من المتوقع أن يسيطر منخفض جوي في طبقات الجو العليا يتزامن معه منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، تنخفض على إثرهما درجات الحرارة ويؤديان إلى حالة من التقلبات الجوية وتعود معها فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

وأكدت أنه من المتوقع أيضا نشاط رياح على أغلب محافظات الجمهورية تعمل على انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، إذ تسجل العظمى على القاهرة يوم الثلاثاء 22 درجة بينما تسجل 18 درجة يوم الأربعاء بانخفاض 4 درجات مئوية.

اقرأ أيضا

على طريقة سفاح الإسماعيلية.. رجل يقتل زوجته الإيرانية ويسير برأسها في الشارع (فيديو)

على طريقة سفاح الإسماعيلية.. رجل يقتل زوجته الإيرانية ويسير برأسها في الشارع (فيديو)

بطل “صراع العروش” يخسر 60 كيلوجراما.. لم يعد أقوى رجل في العالم (صور)