“ثقتنا بكم لم تهتز وكسبتم احترام الجميع”.. رسالة “السيسي” للمنتخب بعد الهزيمة من السنغال

ابو ظبي - احمد الجزار - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بعد هزيمته في المباراة النهائية ببطولة أمم إفريقيا أمام السنغال في ضربات الجزاء.د
وكتب السيسي في رسالته: أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وتابع: “لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال.
وأضاف: ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله.
وخسر المنتخب الوطني في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت قبل قليل، بضربات الجزاء.
ونجح محمد أبو جيل أن يحصل على أفضل لاعب بالمباراة.
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