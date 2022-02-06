على طريقة سفاح الإسماعيلية.. رجل يقتل زوجته الإيرانية ويسير برأسها في الشارع (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - على طريقة سفاح الإسماعيلية، أقدم زوج إيراني على قطع رأس زوجته والسير بها فى الشارع، عقب عودتها من تركيا بسبب انتشار مقطع مصور لها على شبكة الإنترنت.

إيراني يقتل زوجته

ووفق ما ذكرت وكالة أنباء “إيلنا” الإيرانية، أن شقيقين محتجزين لدى الشرطة اعترفا بقطع رأس زوجة أحدهما، بعد انتشار مقطع مصور مروع للضحية على الإنترنت.

وقالت الوكالة الإيرانية، إن الرجلين اعتقلا بعد 4 ساعات من جريمتهما يوم السبت في مدينة الأهواز جنوب غرب البلاد.

وشاهد عشرات آلاف الأشخاص مقطعا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه رجل يمسك بسكين كبير بينما يحمل رأسًا مقطوعا بشعر طويل في يد أخرى.

مشاكل أسرية

ونقلت وكالة “إيلنا” عن ضابط الشرطة الإيرانى، العقيد سهراب حسين نجاد قوله: إن “المتهمين اعترفا بالقتل أثناء تحقيق الشرطة، وتم تقديمهما للسلطة القضائية”.

وأعلنت لجنة الرقابة على الصحافة في إيران عن حجب موقع “ركنا” الإخباري، بعدما نشر، أمس السبت، أنباء ومقاطع فيديو لقاتل في الأهواز قطع رأس زوجته البالغة من العمر 17 عاما وجال به في الشوارع، بحسب موقع “إيران انترناشيونال”

وكتبت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إيسنا”، اليوم الأحد، أن سبب حجب موقع “ركنا” هو “نشر مقطع فيديو لمقتل شابة تبلغ من العمر 17 عاما في الأهواز” على صفحته في الإنترنت.

العودة من تركيا

وأضاف التقرير أن ملف هذا الموقع الإخباري ستتم إحالته إلى محكمة الصحافة، كما أفادت تقارير إعلامية أن الزوجة الصغيرة كانت هاربة في تركيا، وعندما عادت إلى البلاد تعرضت للجريمة البشعة.

وكان موقع “ركنا” قد نشر أمس السبت أنباء ومقاطع فيديو لقاتل في الأهواز، جنوب غربي إيران، وكتب أن هذا الشاب جال برأس زوجته البالغة من العمر 17 عاما في ساحة كسائي بالمدينة أمام الناس، ولاذ بالفرار بعد دقائق من تجواله بالرأس المقطوع.

وأضاف “ركنا” أن القاتل وشقيقه الذي شاركه في الجريمة تم اعتقالهما.

وفي أبريل 2021، قتل رجل يبلغ من العمر 50 عامًا بالرصاص ابنه البالغ من العمر 9 سنوات وسبعة من أصهاره في مدينة الأهواز، وفي عام 2020، قطع أب رأس ابنته في محافظة جيلان الشمالية لأنه لم يوافق على صديقها.

يشار إلى أن إيران شهدت خلال السنوات الأخيرة العديد من حالات قتل النساء والفتيات على يد الأزواج أو الآباء أو رجال الأسرة الآخرين، تحت تسميات “جرائم الشرف”، وأكد النشطاء والخبراء في مجال حقوق المرأة أن عدم وجود قوانين رادعة في هذا الخصوص من أسباب هذه الحالات.

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