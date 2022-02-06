اتفرج بالصور - بيلا ثورن تظهر بدون حمالة صدر وتحاول خلع ما تبقى من ملابسها بلقطات ساخنة ؟

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل مجموعة صور للنجمة العالمية ​بيلا ثورن​، عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت ثورن بالصور وهي ترتدي سترة باللون الأبيض، من دون ارتداء حمالة صدر، حيث بدا ذلك واضحاً، وتعمدت ارتداء شورت جينز قصير.

اللافت، وما ظهر بشكل واضح، هو أن بيلا ثورن كانت تحاول خلع ملابسها، وخصوصاً شورت الجينز.

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يذكر أن ثورن نشرت مسبقا مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها الخاص في مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي زياً مثيراً باللون البنفسجي، من دون أن ترتدي حمالة صدر وملابس داخلية، ما كشف تفاصيل صدرها وجسدها بشكل فاضح.

المصدر - في الفن