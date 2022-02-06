اتفرج الصور : نجل الفنان راغب علامة يظهر مع حبيبته في أول صورة لهما .. والمعجبات في ذهول من جمالها ؟

الرياض - محمد الاطلسي - نشر ابن الفنان اللبناني ​راغب علامة​، لؤي، أول صورة له مع حبيبته التي لم يكن وجهها واضحاً في هذه الصورة، وعلق كاتباً :"كل الابتسامات".

وجاءت التعليقات من المعجبات اللواتي عبرن عن حزنهن بسبب ارتباط لؤي بشابة جديدة، بعد ان كان شقيقه خالد قد أعلن إرتباطه أيضاً.

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ولـ لؤي وخالد عدد كبير من المعجبات، لانهما يتمتعان بوسامة وشخصية مرحة، اضافة الى ان والدهما هو السوبر ستار راغب علامة، الذي يحظى بشعبية كبيرة جداً في لبنان والوطن العربي، ومن كل الفئات العمرية.

المصدر - في الفن