الفريقان يصلان أرض الملعب.. شاهد البث المباشر لمباراة مصر والسنغال الاَن (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - يلتقي منتخب مصر نظيره منتخب السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، على أرضية ملعب «باول بيا ستاديوم»، الواقع بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، وهو نفس الملعب الذي شهد تفوق مصر على فريق الأسود غير المروضة.

وبلغ المنتخب المصري نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون، وذلك عقب فوزه على نظيره الكاميروني 3 /1 بضربات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية حيث سيواجه نظيره السنغالي اليوم الأحد في التاسعة مساءً، وكان المنتخب السنغالي بدوره قد تأهل للمباراة النهائية، عقب فوزه على بوركينا فاسو 3 /1.

يقود المباراة تحكيميًا الحكم الجنوب إفريقى فيكتور جوميز حكم الساحة والمساعدين الأول هو زخارى سويلا من جنوب إفريقيا ومساعد تانى سورو من ليسوتو، بينما حكم رابع جان جوك ندالا الكونغو، وحكام «VAR» من المغرب بقيادة عادل زوراق بشرى مساعد «VAR» أول وزكريا برنس مساعد «VAR» ثانى.

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