البرنامج الثقافي بمعرض الكتاب 53 يناقش الولاء والانتماء وتحديات المستقبل

وسط حضور جماهيرى ضخم عقد البرنامج الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 53 ضمن محور "الندوات النوعية" لقاء بعنوان «الولاء والانتماء وتحديات المستقبل» بقاعة ضيف الشرف بمشاركة الخبراء الاستراتيجيين اللواء أ.ح ناجي شهود، واللواء أ .ح هشام الحلبي.
تناولت الندوة العديد من القضايا المتعلقة بتاصيل مفاهيم الهوية وأهمية ترسيخ دورها الحيوي في الحفاظ على مقدرات الوطن، والتعريف باغراض الحروب الافتراضية ، ومدى تاثيرها علي الامن القومي المصري، الى جانب دور افراد المجتمع في دعم الدولة لتحقيق التنمية .
وطالب الحضور خلالها بالتكاتف والعمل الجاد من أجل الحفاظ على استقرار مصر، وعدم الانسياق وراء الآراء والأفكار الهدامة ، كما ناقشت العديد من القضايا التي تمثل جانبا من التحديات التي يواجهها الأمن القومي المصري، واساليب التعامل معها
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