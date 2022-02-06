زوجة سعد الصغير تعلن انفصالها عنه

أعلنت برلنتى عامر انفصالها عن زوجها مطرب المهرجانات سعد الصغير ،عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". كتبت برلنتي عامر:"بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي".

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