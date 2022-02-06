طرح فيلم المغامرات My Sweet Monster في دور العرض المصرية

في عالم من السحر والحب والتضحية، تخوض الأميرة باربرا مغامرات محفوفة بالمخاطر لإنقاذ حبها للأمير إدوارد، وذلك بالتعاون مع وحش الغابة الطيب بوجي، الذي يقرر مساعدتها برغم وقوعه في غرامها، وذلك ضمن أحداث فيلم الأنيميشن والمغامرات My Sweet Monster الذي ينطلق في دور العرض المصرية ابتداءً من يوم الأربعاء الثاني من فبراير.
تدور أحداث الفيلم حول قصة حب الأميرة باربرا والأمير إدوارد، والتي يعكر صفوها رجل البريد الشرير ويزيل، الذي يتنكر ليقنع والدها الملك بزواجه منها طمعاً في الاستيلاء على عرش المملكة، ما يقود الأميرة إلى الهروب من القصر، لتهيم في أعماق الغابة وتصطدم بالوحش بوجي الطيب وصديقه الأرنب المزعج. وبرغم مشاعر الحب المستترة التي نمت في قلبه، يقرر الوحش الطيب التعاون مع الأميرة وصديقه الأرنب في مغامرة محفوفة بالمخاطر للبحث عن الأمير إدوارد والقضاء على الشرير ويزل.
فيلم الأنيميشن والمغامرات My Sweet Monster من إخراج فيكتور جلوكوشين وماكزيم فولكوف، الذي شارك أيضاً في التأليف مع ألكسندر أركيموف وديمتري نوفوسيلوف، وبطولة ليوبوف أكسيونوفا، أليكسي تشوماكوف، ألونا دوليتسكايا وتيمير كريموف.
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