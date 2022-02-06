مي عمر تبكي تأثرا بوفاة ريان: الموضوع متعب نفسيا (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - لم تتمالك الفنانة مي عمر دموعها بعد سماعها خبر وفاة الطفل المغربي ريان بعد خروجه من البئر.

وبكت مي عمر فور سماعها الخبر خلال لقاء كانت تجريه مع et بالعربي.

وقالت مي عمر: الموضوع مؤثر جدا هو طفل محبوس منذ أيام، ما حدث هو درس لنا جميعا، رغم التقدم التكنولوجي والعلمي الذي وصلنا له لم نتمكن من مساعدته، كان يجلس بمفرده بدون ماء أو طعام، الموضوع متعب نفسيا.

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كان الديوان الملكي المغربي، قد أعلن مساء السبت، وفاة الطفل ريان، وقال في بيان، إن الملك محمد السادس، ملك المغرب، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع خالد أورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر.

وسقط الطفل ريان الذي يبلغ من العمر 5 سنوات في حفرة مائية جافة الثلاثاء، في غفلة من والده، الذي كان يهم ببناء سقف عليها، قبل أن تتوالى محاولات الإنقاذ، سواء من خلال إدخال متطوعين إلى الحفرة، وهي العملية التي باءت بالفشل نظراً لضيق قطرها، أو من خلال عمليات الحفر الأفقي بالموازاة مع الحفرة.

وفور الإعلان عن وفاة ريان، أعرب نجوم الفن عن حزنهم لوفاته بعد خروجه من البئر بعد أن أمضى 5 أيام عالقا داخله على عمق 32 مترا تحت الأرض.

ووجه عدد من الفنانين رسائل نعي حزنا على وفاة ريان عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومنهم محمد هنيدي، وهاني سلامة، نهال عنبر، أحلام، أيتن عامر، مصطفى درويش، وائل عبد العزيز، عمرو وهبة، وفاء عامر، رامي صبري، ورانيا محمود ياسين.

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