وزيرة الثقافة تهنئ ”ساجد” الفائز بجائزة السفير الثقافي الصغير للصين

هنأت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الطفل ساجد محمد عبد الفتاح، لفوزه بجائزة السفير الثقافى الصغير للصين، والتى نظمها المركز الثقافي الصيني بالقاهرة ضمن الاحتفالات بدورة الألعاب الشتوية ببكين.

وقالت وزيرة الثقافة إن “الطفل ساجد أحد الموهوبين من أبناء المركز القومى لثقافة الطفل الذين تم التقدم بأعمالهم وترجمتها للمشاركة بها فى المسابقة الدولية بالصين”، وأضافت أن الفوز بالمركز الأول بعد منافسات قوية مع متسابقين من عشرين دولة يعبر عن الإبداع والنبوغ المصري في الأطفال والنشء خاصة وأنه يعد أحد اكتشافات جائزة الدولة للمبدع الصغير التي تنظمها وزارة الثقافة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية.

وأشادت عبد الدايم أيضا بالطفلتين رنا عبد الوهاب التى عزفت المقطوعة الموسيقية الخاصة بأغنية دورة الألعاب الشتوية ببكين، وكذلك جمانة محمد والتي شاركت بقصيدة باللغة الصينية مؤكدة أنهم مستقبل القوي الناعمة المصرية.

جاء ذلك عقب إعلان المركز الثقافى الصينى بالقاهرة عن فوز الطفل ساجد محمد عبد الفتاح صالح بجائزة السفير الثقافى الصغير للصين، والتى تقدم لها بعد ترشيح الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة له وبإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وفي إطار التعاون بين المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف والمركز الثقافي الصيني بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الكاتب صبرى سعيد.

يذكر أن الطفل ساجد كان أحد المشاركين فى منافسات الدورة الأولى لجائزة الدولة للمبدع الصغير وجاء ترتيبه الثالث فى فرع الشعر بالإضافة الي الطفلتين رنا أحمد عبد الوهاب التي نالت جائزة المبدع الصغير فى العزف على آلة الكمان الفئة الأولى وجمانة محمد مصطفى التى حصلت على جائزة التميز بها.