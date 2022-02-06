أحمد السعدنى يكشف تعرضه للسحر في مسلسل ”الكبريت الأحمر”

كشف الفنان أحمد السعدنى، عن بعض المواقف الغريبة التى تعرض لها فى كواليس مسلسل “الكبريت الأحمر” والذى جعله يؤمن السحر.

وقال أحمد السعدنى خلال لقاء ببرنامج “أحلى كلام” والذى يقدمه الفنان أحمد فهمى عبر قناة “الحياة”: “تعرضنا فى مسلسل “الكبريت الاحمر” إلى مواقف صعبة وغريبة جعلتنى أؤمن بالسحر حيث كان هناك حائط بالديكور مكتوب عليه بالدم وهو عبارة عن مشهد فى الحمام”.

وأضاف أحمد السعدنى: “بعد الانتهاء من تصوير العمل قررنا تنضيف الديكور والحوائط وقام عاملين بالمسلسل بمسح الحائط أكثر من مرة وباستخدام جميع أنواع أدوات النظافة ولكن لم يكن هناك أى نتيجة وهو ما دفعنا إلى هدم الديكور”.

وأوضح أحمد السعدنى: “بعد أيام قليلة علمنا أن المكلفين بنظافة الحائط تعرضوا إلى أزمات حيث سقط الأول من على السلالم والثانى تعرض إلى حادث سير”.