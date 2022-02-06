فنانون من مختلف الدول العربية ينعون ريان بكلمات مؤثرة

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حزنا كبيرا جراء وفاة الطفل المغربي ريان، إثر سقوطه في بئر وبقائه فيها لأيام، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه.

وأعرب العديد من الفنانين تعاطفهم مع أهل ريان، وعن حزنهم بهذه الواقعة الأليمة التي شغلت العالم العربي في الأيام الأخيرة.

من جانبها، قالت الفنانة الإماراتية، أحلام، معزية: "إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلّا بالله..اللهم الطف بأهله وصبرهم واجعله شفيعا لهم في الآخرة واجعل موته سببا في حياة كريمة لأبويه وأسرته".

كما عبر الفنان اللبناني، راغب علامة، عن حزنه وتعاطفه مع أهل "الملاك" ريان، مقدما واجب التعازي بالقول: "الله يرحم الطفل الملاك ريان. النهاية مؤلمة وحزينة جدا..اللهم لا اعتراض..التعازي لأهله وشعبه وللطفولة والإنسانية ..إنا لله وإنا إليه راجعون".

وانضم النجم المصري، محمد هنيدي، إلى الفنانين الذين أعربوا عن حزنهم الشديد لوفاة ريان، وتألمهم خلال الـ5 أيام التي ظل فيها عالقا في البئر، حيث قا هنيديل: "الأيام الأخيرة اللي عاشها من خوف ورهبة ووحدة وجوع وعطش .. في ظلام دامس لوحده وهو بيتألم .. أصعب شيء في القصة .. كان نفسنا ترجع لأهلك ولينا وتشوف الملايين اللي مستنينك تخرج بالسلامة.. إن شاء الله تكون شفيع لأهلك يوم القيامة ..مش هننساك".

كما نشرت الفنانة السورية، أصالة نصري، صورة للطفل ريان على حسابها في "إنستغرام"، معربة عن حزنها بالقول: "وكأن بوقوعه حكمة وبانتظارنا حكمة ودعاءنا حكمة وبرحيله أكيد حكمة .. لأول مرّه بتتوحد المشاعر رغم إندفاعها وقوتها .. وكأنّ الرسالة بتقول فينا كلنا نحس متل بعض وقد بعض، وما حدا أقل وما حدا أكتر .. كلنا دعينا وكلنا تمنينا وكلنا بكينا".

يذكر أن السلطات المغربية أفادت، مساء السبت، بوفاة ريان الذي ظل عالقا في البئر لأيام.

وجاء في بيان الديوان الملكي المغربي أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".