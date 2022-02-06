حياة أو موت.. تصريحات نارية من محمد صلاح قبل لقاء السنغال في النهائي

ابو ظبي - احمد الجزار - أكد محمد صلاح نجم منتخب مصر أن مفتاح الفوز على السنغال غدا في نهائي كأس الأمم الأفريقية هو اللعب بروح مثلما كنا ضد كوت ديفوار والمغرب والكاميرون.

وقال صلاح في المؤتمر الصحفي: “مباراة السنغال حياة أو موت وسندخلها بعقلية البطل وبرغبة الفوز ولا نفكر في الإرهاق، إن فكرنا في الإرهاق فنحن نتذكر الجمهور المصري الذي يصبح سعيدا بسببنا.. سنفعل كل شيء للفوز”.

وأشار صلاح إلى أن المنتخب خسر نهائي أمم أفريقيا 2017 أمام الكاميرون بسبب الإرهاق والإصابات الكثيرة ولكن هذه المرة الوضع مختلف تمامًا.

تاريخ مواجهات مصر والسنغال

التقى منتخب مصر أمام السنغال 13 مرة من قبل، حيث حقق الفراعنة الفوز في 7 مباريات وتلقوا الهزيمة في 4 مناسبات أمام أسود التيرانجا، بينما تعادل المنتخبين في مباراتين، وكان من بين الـ13 مواجهة مباراتين أقيمت ضمن تصفيات كأس العالم، انتهت إحداهما بفوز الفراعنة 0/1، بينما الثانية حسمها التعادل السلبي وكان ذلك في تصفيات كأس العالم 2002.

وقد أحرز منتخب مصر 12 هدفا فى شباك السنغال، بينما اهتزت شباك الفراعنة 8 مرات، ويتصدر هدافي منتخب مصر فى مرمى السنغال اللاعب عمرو زكى برصيد 3 أهداف، بينما سجل أحمد حسام ميدو هدفين، وجاء كل من أيمن يونس وهادى خشبة وحازم امام وحسام حسن وحسن مصطفى وعماد متعب وأحمد حسن هدفًا واحدًا لكل منهم.

القنوات الناقلة لنهائي أمم أفريقيا

ومن المقرر أن تنقل شبكة بي إن سبورت مباراة منتخب مصر أمام نظيره السنغالي على الهواء مباشرة عبر قناتي “بي إن ماكس 1″ و”بي إن ماكس 2”.

تأهل منتخب مصر لنهائي كأس أمم أفريقيا بعد الفوز على نظيره الكاميرون بنتيجة 3/1 بركلات الترجيح، في المباراة التي جرت على ملعب أولمبي في ياوندي، ضمن الدور نصف النهائي.

مصر تكسر رقم غانا

وتخطى منتخب مصر بهذا الفوز رقم نظيره غانا، وبات الفراعنة الأكثر ظهورًا في المباريات النهائية لكأس أمم أفريقيا، وتوج منتخب مصر باللقب الأفريقي 7 مرات: 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

وخسر أبناء النيل في النهائي مرتين عامي 1962 ضد إثيوبيا و2017 أمام الكاميرون.

وبلغ منتخب غانا نهائي أمم أفريقيا 9 مرات: توج باللقب 4 مرات (1963، 1965، 1978، 1982)، مقابل 5 هزائم (1968، 1970، 1992، 2010، 2015).

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