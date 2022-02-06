منى عبدالغني تعلن تعافيها من أوميكرون: كنت بموت كل يوم من الألم “فيديو”

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الإعلامية منى عبد الغني، تعافيها من متحور أوميكرون.
ونشرت منى عبد الغني فيديو عبر حسابها على “إنستجرام”، قالت فيه:”الحمد لله الذي عفاني وربنا شفاني تماما من أوميكرون، وبعمل الفيديو عشان الناس اللي قلقت عليا وسألت عليا.. الفضل كله يرجع لربنا ودعاءكم”.
وأضافت: “أنا مشفتش كده. كمية ناس كبيرة بتدعيلي بظهر الغيب.. بشكركم جدًا على وقوفكم جنبي.. فكرة اللي يقولك دور أوميكرون زي دور البرد مبيموتش.. هو آه مبيموتش ولكن بيموت الإنسان في اليوم 50 مرة من الألم في الجسم والدماغ والرشح وقلة النوم”.
يشار إلى أن آخر أعمال منى عبد الغني مسلسل “أفراح إبليس” الجزء الثاني، كما أنها تشارك في تقديم برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” على قناة cbc مع هبة الأباصيري وإيمان عز الدين.
ويذاع برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا ويعرض البرنامج كل ما يخص الأسرة والمرأة والقضايا الاجتماعية، كما يستضيف العديد من الضيوف خلال حلقاته في كافة المجالات.
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