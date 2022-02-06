مبروك عطية بعد وفاة الطفل ريان: لازم نشوفلنا حل في علاقتنا مع ربنا

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، على وفاة الطفل المغربي ريان الذي توفي منذ قليل بعد محاولات كثيرة تمت خلال الأيام الماضية من أجل إنقاذه بعد سقوطه في بئر.

وقال مبروك عطية عبر بث مباشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: مات ريان ولازم نشوف لنا حل مع ربنا، مضيفًا: أعني أننا بحاجة لمراجعة ديننا ولمراجعة المفاهيم.

وتابع مبروك عطية: ليه بقول لازم نشوف حل لينا مع ربنا؛ لأن ربنا قال: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم، مضيفا: والملايين دعت وهتفت وكبرت ودعت واسأل الله أن يسكب الصبر على قلب والديه، لكن نحن مأمورون ألا نقول لماذا ندعو ولا يستجاب لنا، وهذا لا يمكن أن يقوله عالم في الحديث.

وأكمل مبروك عطية: هناك عبادة مهجورة مثلا اسمها إماطة الأذى عن الطريق، فهل شغلتنا، رغم أننا مأمورين به، وبالتالي لا بد أن نراجع ديننا.

وواصل مبروك عطية: عايز اقول حاجة بخصوص ريان: بدل ما غطوا البئر بصفيحة والواد وقع فيها ومات كانوا كانوا غطوه بشيء متين يمنع سقوط الناس فيه، لكن اللي حصل حصل، ولا بد من مراجعة أمور كثيرة.

وفاة الطفل ريان

وتوفي الطفل ريان المغربي الذي سقط في البئر منذ يوم الثلاثاء الماضي، إذ أعلن الطاقم الطبي بعد عملية خروج الطفل ريان المغربي من البئر ونقله إلى أحد المستشفيات، أنه توفي بسبب عدم تناوله الطعام والمياه منذ أيام إلى جانب إصاباته بكسور وجروح متعددة، إثر سقوطه في بئر عمقها يقارب 35 مترا.

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