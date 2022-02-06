الرياض - محمد الاطلسي - فاجعة تصدم الوسط الفني.. العثور على جثة فنان شهير مصاب بطلق ناري والمفاجأة في هويتة - صورة

لازالت تتكرر حالات العثور على فنانين أميركيين من أصول أفريقية مقتولين برصاص غامض، و كان آخرهم الممثل موسى جي موسلي (31 عاماً) الذي عثر عليه جثة هامدة في ولاية جورجيا مصابة بطلق ناري.

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و بعد أسبوعٍ على اختفائه أعلنت قيادة شرطة ولاية جورجيا أنها عثرت على جثة الممثل من أصول أفريقية موسى جي موسلي، وهو أحد أبطال سلسلة the walking dead جثة هامدة مصابة بطلقٍ ناري، وهو كان قد لعب شخصية الزومبي مايك في الحلقات التي صورت بين عامي 2012 و2015، وفق (الميادين نت).

و نفى المقربون من موسلي أي تهوّر في حياته، أو أن تكون له خلافات كبيرة مع أحد، لكن اللافت هو تكرار حالات العثور على جثث فنانين من أصول أفريقية بعد أيام من اختطافهم وكأنما هم يخضعون لمحاكمة ميدانية يُعدمون بعدها بالرصاص، وهم دائماً من الجيل الصاعد، لكن التحقيقات لم تقل شيئاً حتى الآن.

و الممثل الراحل تخصص في العدالة الجنائية بجامعة جورجيا، لكن التمثيل استماله فخاض العديد من التجارب منها في: the hunger games و catching fire.