إنهيار الأهالي ووصول المتهم على سرير الأسعاف.. تفاصيل محاكمة كريم الهواري في حادث “الشيخ زايد”

ابو ظبي - احمد الجزار - أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة المتهم كريم الهواري المتسبب في حادث الشيخ زايد لجلسة 5 مارس؛ لطلبات الدفاع، مع استمرار حبس المتهم.

وصل إلى المحكمة المنعقدة بالكيلو 10 ونص، بعض أهالي المجني عليهم في حادث الشيخ زايد، وكذلك المتهم وصل بسيارة إسعاف وجرى نقله للقاعة على «ترولي».

وسيطرت حالة من البكاء والصراخ على أمهات ضحايا حادث الشيخ زايد، خلال سماعهم دفاع محامي “كريم الهواري” المتهم بالحادث فى ثاني جلسة محاكمته.

بالإضافة إلى وقوع عدد من المشادات بينهم وبين دفاع الهواري.

ومن جانبه، أكد المستشار محمد حمودة دفاع كريم الهواري المتهم في حادث الشيخ زايد أن موكله معرض للإصابة بشلل، كما طالب باستبعاد شهادة عدد من الشهود، بالإضافة إلي استجواب الطبيب الذي أجري العملية لكريم الهواري بعد الحادث وسؤاله عن توقيت أخذ عينة الدم التي تم إرسالها إلي الطب الشرعي وهل هي قبل العملية أم بعد العملية.

وفي نهاية الجلسة، قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة كريم الهواري نجل مالك “هايبر وان”، لاتهامه بالقتل الخطأ وتعاطي مواد مخدرة أثناء قيادة سيارته في القضية المعروفة إعلاميا بـ حادث الشيخ زايد لجلسة 5 مارس المقبل للبت في طلبات الدفاع.

كان المستشار النائب العام أمر بإحالة المتهم كريم الهواري -نجل رجل الأعمال- إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات.

وأسندت النيابة للهواري ارتكاب جريمة القتل الخطأ التي نشأت عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وتضمنت الأدلة ما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

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