ويجز عن مشاركته في مسلسل «بيمبو»: بداية حلوة ولكني أحب الغناء أكتر.....

قال الفنان أحمد علي «ويجز» عن مشاركته في مسلسل «بيمبو»، إنها بداية جيدة وتم التحضير لهذا العمل جيدا.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن أنه يحب الغناء أكثر من التمثيل.

وتابع الفنان أحمد علي «ويجز» أنه تدرب جيدا قبل أداء دوره في مسلسل «بيبمو» وسهل عليه الأمر التحضير الجيد للدور الذي يقدمه ضمن أحداث المسلسل.