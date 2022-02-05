أقل من 80 سم يفصلان بين قوات الإنقاذ والطفل المغربي ريان في البئر.. وهذه إصاباته المحتملة

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت قوات الإنقاذ التي تتولى إنقاذ الطفل ريان ذو الخمس سنوات من بئر كان قد سقط فيه منذ 5 أيام، أن هناك 80 سم فقط يفصلان بين الطفل وقوات الإنقاذ التي تستعى بكل قوة الوصول إليه.

وبحسب صحيفة هسبريس المغربية أن سيارة إسعاف مرابطة بالقرب من مكان سقوط الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمركز تمروت.

و يشهد موقع الحفر لإنقاذ الطفل، الذي سقط في بئر عمقه 32 مترا ويقبع فيه منذ أيام، حالة من التوتر والحماس، فيما يحبس العالم أنفاسه، مع وصول عملية الإنقاذ لمرحلتها الأخيرة.

وتطوق قوات الأمن المغربية مدخل مكان الحفر، تحسبا للحظة انتشال الطفل ريان، مع وجود سيارات إسعاف وطائرة مروحية جاهزة لنقله، حال إخراجه.

إنقاذ الطفل ريان

وأوضحت مصادر لقناة سكاي نيوز، أن عمليات النبش عن ثقب البئر، تقترب بشكل كبير من الفجوة التي علق بها ريان، لافتة إلى أن “السلطات المغربية العليا تتابع عن كثب مضي محاولات الإنقاذ”.

وفي وقت لاحق، قال متحدث باسم لجنة الإنقاذ إن “الطفل ريان يتزود بالأوكسجين والأمل كبير في نجاته”، مضيفا أن “نحو مترين يفصلانا عن ريان”.

وأضاف: “نتعامل بحيطة وحذر مع عمليات الحفر”، مشيرا إلى أن العملية يشارك فيها 11 من خبراء الحفر والمهندسين.

والدا الطفل ريان يشاهدانه عبر ثقب داخل البثر

وقالت مصادر مغربية تتواجد في مكان البئر التي سقط فيها الطفل ريان، منذ نحو 5 أيام، إن والدي الطفل ينتظرانه في سيارة إسعاف متوقفة قرب البئر، تمهيدا لنقله إلى طائرة الدرك الملكي الطبية التي ستتولى بدورها نقله إلى أحد المستشفيات.

وأضافت المصادر أن فرق الوقاية كانت اصطحبت والدا الطفل معهم في النفق المؤدي إلى مكان وجود الطفل ريان داخل البئر، وبعد رؤيته عاد الوالدان لاحقا لينتظرانه في سيارة الإسعاف.

إصابات الطفل ريان

وأكدت المصادر أن سبب تأخر نقل الطفل ريان من مكانه حتى الآن هو أنه يتم إجراء بعض الإسعافات الطبية له، بعدما أظهر التشخيص الأولي أن ريان مصاب بكدمات في الرأي وكسور في الرقبة والعمود الفقري.

وانتهت أعمال الحفر اليدوي عصر اليوم، وجرى حفر نفق يصل إلى المكان الذي يقبع فيه الطفل ريان، الذي لم يتجاوز عمره 5 سنوات، بعدما علق عند مسافة 32 مترا في بئر يبلغ عمقها 62 مترًا.

والثلاثاء الماضي، سقط ريان في بئر عميق في قرية تابعة لإقليم شفشاون شمالي المغرب. ثم انتشرت مقاطع فيديو، الخميس، ظهر فيها وهو ما زال يتحرك بشكل طفيف، مما أنعش آمالا واسعة بإخراجه وهو لا يزال على قيد الحياة.

ومع حلول الجمعة، انحسرت الصور التي جرى الحصول عليها من خلال كاميرا تم إنزالها إلى موقع ريان، على عمق نحو 30 مترا.

وذكرت تقارير صحفية في المغرب، ظهر السبت، نقلا عن مصادر في فرقة الإنقاذ، أنه لم تعد ثمة صور حديثة لريان، لأن وجهه لم يعد في الجهة المقابلة للكاميرا، قائلا إن “هذه الاستدارة عرقلت رصد مؤشرات وضعه الصحي”.

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