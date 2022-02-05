وفاة الضحية الخامسة في مذبحة الزمالك.. ماتت ومعها سر الجريمة (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - توفيت الضحية الخامسة بمذبحة الزمالك متأثرة بجراحها، بعد إصابتها بعيار نارى على يد زوج ابنتها بمنطقة الزمالك مساء أمس.

وكانت جريمة مأساوية هزت الشارع المصري مساء أمس داخل الحي الهاديء ، حيث كانت عقارب الساعة تشر إلي التاسعة مساء أمس عندما سمع أهالي شارع طه حسين بمنطقة أبو الفدا بمنطقة الزمالك دائرة قسم شرطة قصر النيل دوي إطلاق وابل من الأعيرة النار

كشف تحريات رجال مباحث القاهرة في واقعة قيام شاب عشريني بقتل زوجته وشقيقته وزوج شقيقته وإصابة حماته، بمنطقة الزمالك، على أن المتهم استخدم سلاحا غير مرخص في ارتكاب الجريمة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة لضحايا مجزرة الزمالك وهم: “الزوج مرتكب الحادث يدعى “شمس. ش. ع” 22 سنة، الزوجة المجني عليها ” نور الله ” ٢٠ سنة “،شقيقة المتهم المجني عليها” شيرين ” البالغة من العمر” ٤٢ سنة”، زوج شقيقه المتهم المجني عليه” خالد ” بالغ من العمر ٥٣ سنة وتم نقلهم جميعا إلى مشرحة زينهم.

ودلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في واقعة مذبحة الزمالك على أن القاتل تخلص من زوجته وشقيقته وزوج شقيقته بالرصاص، ثم أصاب حماته وأطلق طلقة على نفسه.

ورجحت التحريات الأولية أن خلافات أسرية مع شقيقته وزوجها سبب الواقعة، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالعقار تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف، وعثر على جثث رجل وزوجته وشقيقته وزوج شقيقته وبها طلقات نارية، بينما حماته مصابة بطلق نارى بالكوع، وبمناقشتها قررت أن المتوفى الأول قتل المجنى عليهم الثلاثة وأصابها ثم انتحر بالرصاص.

كاميرات المراقبة

وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالعقار تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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