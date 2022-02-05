تشكيل النادي الأهلى والقناة المجانية الناقلة لمباراته مع مونتيري المكسيكي بمونديال الأندية

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت صحيفة البيان الإماراتية عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي، المقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، فى ربع نهائي كأس العالم للأندية التى تقام حتى 13 فبراير الجارى، ويشارك فيها النادي الأهلي للموسم الثانى على التوالي بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

وأعلنت صحيفة البيان أن قنوات أبوظبي الرياضية ستنقل مباراة الأهلي على الهواء مباشرة عبر نايل سات، بخلاف إذاعة المباراة عبر تطبيق القناة الإماراتية التي أعلنت عنه، عقب الحصول على حقوق بث مونديال الأندية.

تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

وحصلت قنوات أبوظبي الرياضية على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية فى الموسم الجاري، وأعلنت الصحيفة أن مشاهدة مباراة الأهلي ومونتيري سيكون مجاناً عبر النايل سات على الترددات التالية..

تردد قنوات Abu Dhabi Sport تردد قناة أبو ظبي المفتوحة 1 و 2

التردد: 12467

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أبوظبي Abu Dhabi Sport

التردد: 12230

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبوظبي 2 المفتوحة

التردد: 12223

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قنوات أبوظبي الرياضية المفتوحة صورة hd 1,2

التردد: 11372

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تشكيل النادي الأهلي أمام مونتيري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة بيتسو موسيماني أعلن تشكيل الأهلي لخوض مباراة «إف سي مونتيري» بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: على لطفي

في خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني

في خط الوسط: أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبدالقادر في خط الهجوم:

حسين الشحات طاهر محمد طاهر ومحمد مغربي.

ويواجه الأهلي فريق اف سي مونتيري بطل المكسيك في السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

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