سعد الصغير بملابس نسائية في مسرحية “كازانوفا” بموسم الرياض (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان سعد الصغير من كواليس مسرحية “كازانوفا” التي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويظهر سعد الصغير برفقة الإعلامية الإماراتية التي تشارك أيضا في المسرحية مهيرة عبد العزيز واللافت هنا هو ارتداء سعد الصغير ملابس نسائية وفقا للشخصية التي يلعبها في المسرحية، وقد أثار هذا الفيديو جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ظهر بها سعد بملابس نسائية في عمل فني بل ظهر في بعض مشاهد فيلم “قصة الحي الشعبي” عام 2006.

وانطلق عرض مسرحية “كازانوفا” يوم الأربعاء الماضي، وهي من بطولة حسن الرداد، ونسرين طافش، وعمرو يوسف، وحمدي المرغني، إضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين، ومن تأليف ضياء محمد، وإنتاج حمدي بدر، وإخراج هشام عطوة، في بوليفارد الرياض بالسعودية.

“كازانوفا” واحدة من مجموعة مسرحيات تقام ضمن فعاليات موسم الرياض، وتدور أحداث المسرحية في المستقبل، وتحديدًا في عام 2100، حيث تختلف معايير الجمال ومقاييسه، حتى يصبح كازنوفا الرجل غير الوسيم، أجمل رجل في العالم، ليستغل ذلك الجمال في خداع النساء واستغلالهن من أجل الحصول على مكاسب مالية ضخمة.

وتُعرض مسرحية ” كازانوفا” على خشبة مسرح محمد العلي الذي يتسع لـ600 متفرج، ويشهد تقديم عديد من المسرحيات الدرامية والكوميدية باستخدام أحدث التقنيات، وتأتي المسرحية ضمن العديد من المسرحيات العربية والخليجية والعالمية التي ينظمها موسم الرياض، ضمن 7500 يوم فعالية.

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